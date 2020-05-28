مش علشان خايف من غرامة 4 آلاف جنيه.. هاني الناظر يكشف أسباب ضرورة ارتداء الكمامة

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص ارتداء الكمامة والنزول بعد اجازة العيد.





وقال هاني الناظر : " حضرتك من بكرة باذن الله هاتلبس الكمامة مش علشان خايف من غرامة اربعة الاف جنيه.. لا حضرتك هاتلبسها علشان خايف على صحتك وصحة ولادك واهلك وكمان حضرتك هاتخلي بينك وبين الناس مسافة كبيرة مش تكبر وتعالي عليهم".









وتابع الناظر " حضرتك ها تعمل كدة علشان تحمي نفسك والناس من المرض وبرضه حضرتك هاتغسل ايديك بالمية والصابون بعد ما ترجع البيت وقبل وبعد الاكل مش وسوسة لا هاتغسلها علشان تحمي نفسك من الفيروس".









