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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة : بعض الأشخاص لديهم مناعة ضد فيروس كورونا قبل تفشي الوباء

فيروس كورونا
فيروس كورونا

اكتشف العلماء المرضى الذين تعافوا من الإصابة بفيروس Covid-19 ، لكن بشكل غامض لم يكن لديهم أي أجسام مضادة ضده ، ولكن بعد ذلك اتضح أن هذا قد يكون هو الحال بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، ثم جاءت النتيجة أن العديد من أولئك الذين يطورون الأجسام المضادة يبدو أنهم يفقدونها مرة أخرى بعد بضعة أشهر فقط .

 

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كما أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص المصابين بـ Covid-19 يميلون إلى امتلاك الخلايا التائية التي يمكنها استهداف الفيروس ، بغض النظر عما إذا كانوا قد عانوا من الأعراض حتى الآن ، طبيعي جدا، لكن العلماء اكتشفوا مؤخرًا أيضًا أنه يمكن لبعض الأشخاص اختبار الأجسام المضادة ضد Covid-19 سلبية وإيجابية للخلايا التائية التي يمكنها تحديد الفيروس، وقد أدى ذلك إلى الشك في أن مستوى معين من المناعة ضد المرض قد يكون ضعف شيوعه كما كان يعتقد سابقًا .

والخلايا التائية هي نوع من الخلايا المناعية ، والغرض الرئيسي منها هو تحديد وقتل مسببات الأمراض الغازية أو الخلايا المصابة، ونظرًا لأن الخلايا التائية يمكنها البقاء في الدم لسنوات بعد الإصابة بالعدوى ، فإنها تساهم أيضًا في "الذاكرة طويلة المدى" لجهاز المناعة وتسمح لها بالاستجابة بشكل أسرع وأكثر فاعلية عندما تتعرض لعدو قديم.  

والأكثر غرابة من ذلك كله ، عندما اختبر الباحثون عينات الدم المأخوذة قبل سنوات من بدء الوباء ، وجدوا الخلايا التائية المصممة خصيصًا لاكتشاف البروتينات على سطح Covid-19، يشير هذا إلى أن بعض الأشخاص لديهم بالفعل درجة مسبقة من المقاومة ضد الفيروس قبل أن يصيب الإنسان. 

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