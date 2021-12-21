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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سموحة: تحدثت مع حسين فيصل لدعمه بعد استبعاده من قائمة المنتخب

صدى البلد

تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة عن الفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وقال سامي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سوء أرضية الملعب أجبرتنا على تغيير خطة اللعب الخاصة بنا ضد الإسماعيلي، اعتمدنا على الكرات المباشرة في مساحات معينة من الملعب".

أضاف: "ركزت على الكرات العرضية للفوز على الإسماعيلي وبالفعل نجحنا في تحقيق الفوز في النهاية والتوفيق كان معنا".

وتطرق سامي للحديث عن حسين فيصل لاعب سموحة الذي استبعد من قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لكأس أمم إفريقيا: "تحدثت مع حسين فيصل وطلبت منه البناء على فترة مشاركته في كأس العرب، واللاعب مازال صغيرا في السن وتوقعي أنه سيمثل مستقبلا كبيرا لمصر".

وختم: "مروان حمدي هو الآخر من اللاعبين المميزين وصنع هدفا اليوم، وقدم مستوى فنيا مميزا، وسيمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة".
 

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