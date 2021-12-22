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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خوفًا من البطلان.. عمومية الزمالك تطعن على الدعوة لإجراء الانتخابات

انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة مقدم  برنامج  "بوكس تو بوكس"، إن عددا من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك قرروا الطعن على إجراءات الدعوة التي تقدم بها مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية.


وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "جاء قرار الطعن بسبب وجود بعض المخالفات في إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وعلى رأسها عدم تحديد اليوم الذي ستقام فيه الانتخابات وإحالة الأمر لمجلس الوزراء ومخالفة اللائحة الاسترشادية.


وحال الطعن على إجراءات عمومية الزمالك سيكون فتح باب الترشح وإقامة الانتخابات مهدد بشكل عام في الأيام المقبلة.

وعلم صدى البلد من مصادر قانونية بوزارة الشباب والرياضة رفض الشئون القانونية إجراء انتخابات نادي الزمالك على مدار 3 أيام لمخالفة ذلك للوائح والقوانين.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد ان لجوء الزمالك للجنة إدارة أزمة كورونا لن يؤثر على القرار لعدة أسباب:

السبب الاول هو ان الجميع اصبح يتعامل بحذر ويطبق الإجراءات الاحترازية ، والثاني ان نسبة تلقي اللقاح في الدولة مرتفعة جدا خاصة بعد قرار عدم دخول مقرات العمل الا بشرط الحصول على اللقاح، ثالثا أن جميع الأندية والهيئات الرياضية أجرت انتخاباتها على يوم واحد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ، رابعا وأخيرا ان اللائحة الاسترشادية التي تقام عليها الجمعية العمومية تنص على إجراء التصويت في يوم واحد .

ويطبق على انتخابات الزمالك اللائحة الاسترشادية بعد الحكم القضائي الصادر ببطلان لائحة النادي لما بها من عوار دستوري والتي كانت تنص على إقامة الجمعية العمومية على مدار يومين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن الدعوة للجمعية العمومية يوم 20 ديسمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد على إن يتم فتح باب الترشح يوم 21 ديسمبر  ولمدة أسبوع.

 

 

 

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