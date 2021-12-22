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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع الصحة.. الهلال الأحمر يشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

صدى البلد

دفع الهلال الأحمر المصري بمتطوعيه علي مستوي الجمهورية للمشاركة في الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم الأطفال دون الخمس سنوات من خطر الإصابة بفيروس شلل الأطفال .

ومنذ انطلاق فعاليات الحملة شارك علي مستوي الجمهورية أكثر من ٢٠٠٠  متطوع لتطعيم الأطفال من المصريين وغير المصريين، بخلاف حملات التوعية المستمرة بمقرات وفروع وعيادات الهلال الأحمر المصري للحث علي تطعيم الاطفال.

وتواجد متطوعو الهلال الأحمر المصري مع فرق وزارة الصحة والسكان في جميع محافظات الجمهورية في الميادين وأماكن ونقاط التمركز لتقديم كافة الخدمات والمساعدة في رفع الوعي للتطعيم ضد شلل الاطفال للمصريين وضيوف مصر من الجنسيات المختلفة وباللغات المحلية.

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