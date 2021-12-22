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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسد.. أحمد مجدي يخطف الأنظار في أحدث ظهور له|شاهد

أحمد مجدي
أحمد مجدي

نشر أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر أحمد مجدي في الصورة  بملابس كاجوال بصورة باللونين الابيض و الاسود مما أثار إعجاب متابعيه.

 

يذكر أن كشف الفنان أحمد مجدي، بعض التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد “وعد الشيطان” والذى يشارك فيه مع الفنان عمرو يوسف.

 

وقال أحمد مجدى فى تصريح لـ “صدى البلد” : نواصل حاليا تصوير العمل بشكل جيدة حيث من المقرر أن يتم العرض فى مطلع العام الجديد وذلك على إحدى المنصات الالكترونية. 

وأضاف أحمد مجدى: لا استطيع الكشف عن تفاصيل كثيرة فى العمل إلا ان ما يمكن قولة ان هذا العمل سيكون مفاجأة خاصة أن العمل يعتمد على ميزانية ضخمة للغاية. 

 

ويشارك فى بطولة مسلسل "وعد الشيطان" كل من فتحى عبدالوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعي ومحمد إبراهيم يسرى وخالد كمال وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذى عرض له هذا العام المسلسل السعودى "رشاش".

أحمد مجدى انستجرام الفن تفاصيل أحدث ظهور مسلسل وعد اللون الابيض

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