رئاسة النواب الليبية تقرر تشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر

أصدرت رئاسة مجلس النواب الليبية، اليوم /الأربعاء/، قرارا بتشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن القرار نص على أن تتولى اللجنة تقديم تقريرها إلى هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على جلسة مجلس النواب القادمة.

واستندت رئاسة النواب في قرارها على من انتهت إليه جلسة المجلس التي انعقدت في 7 ديسمبر الجاري بتفويض هيئة الرئاسة بتسمية لجنة لتقديم مقترح خارطة طريق.

ووفقا للقرار تم تكليف نصرالدين مهني غباشي رئيسا للجنة، وعضوية كل من عبدالسلام نصية، مصباح دومة أوحيده، سليمان محمد الفقيه، ومحمد سعد حماد، وعيسى العريبي، والمبروك عبدالله الكبير، مفتاح عيسى الكرتيحي، خالد علي الأسطى، محمد إبراهيم ثامر.

يشار إلى أن القرار صدر بعد ساعات من اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022، حيث كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.