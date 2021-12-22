عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئاسة النواب الليبية تقرر تشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر

النواب الليبية
النواب الليبية

أصدرت رئاسة مجلس النواب الليبية، اليوم /الأربعاء/، قرارا بتشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن القرار نص على أن تتولى اللجنة تقديم تقريرها إلى هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على جلسة مجلس النواب القادمة.

واستندت رئاسة النواب في قرارها على من انتهت إليه جلسة المجلس التي انعقدت في 7 ديسمبر الجاري بتفويض هيئة الرئاسة بتسمية لجنة لتقديم مقترح خارطة طريق.

ووفقا للقرار تم تكليف نصرالدين مهني غباشي رئيسا للجنة، وعضوية كل من عبدالسلام نصية، مصباح دومة أوحيده، سليمان محمد الفقيه، ومحمد سعد حماد، وعيسى العريبي، والمبروك عبدالله الكبير، مفتاح عيسى الكرتيحي، خالد علي الأسطى، محمد إبراهيم ثامر.

يشار إلى أن القرار صدر بعد ساعات من اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022، حيث كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.

رئاسة مجلس النواب الليبية لجنة برلمانية نواب خارطة طريق لما بعد تاريخ 24 ديسمبر نصرالدين مهني غباشي

ترشيحاتنا

تعاون مصري أممي للتصدي للجريمة والإتجار في الممتلكات الثقافية والآثار |تفاصيل

أول تعليق من ترامب بشأن "الانقلاب الديمقراطي" للسناتور مانشين على بايدن

كوكا يسجل هدفًا في انتصار قونيا سبور على هاتاي 3-1 في الدوري التركي

بيل جيتس يحذر من دخول أمريكا بأسوأ مرحلة لوباء كورونا ويحدد موعد انتهائها

برك من الوحل .. كفر الشيخ تغرق في الأمطار |شاهد

احذروا المرتدات والتعادل قادم.. نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي والرجاء ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

حبس 13 مليون مواطن صيني بمنازلهم خوفاً من أوميكرون

نهاية العالم.. الشمس ستنفجر في هذا الموعد

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

خلال أسابيع .. الإعلان عن أقوى لقاح مضاد لجميع متحورات فيروس كورونا

العثور على جثة أحدهم بالطريق وآخرين بالمجاري.. تفاصيل مقتل 3 أشخاص بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

عمل خفيرا بعد توبته.. حكايات مثيرة من حياة خط الصعيد شعيب علم الدين "فيديو"

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة ومناطق تصل لـ صفر.. فيديو

أفضل 10 طرق للوقاية من الجيوب الأنفية في الشتاء ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ