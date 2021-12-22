ميدبنك يقدم خدماته المصرفية داخل جامعة 6 أكتوبر ..التفاصيل الكاملة

وقع ميدبنك بروتوكول تعاون مع جامعة 6 أكتوبر حيث يستهدف البروتوكول تنمية الوعي المالي والمصرفي و تقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل طلاب جامعة 6 أكتوبر لسوق العمل. وقد قام مسئولو البنك وجامعة 6 أكتوبر بافتتاح أحدث فروع ميدبنك داخل حرم جامعة 6 أكتوبر وذلك في إطار خطة البنك التوسعية للوصول إلى كافة عملائه الحاليين والمحتملين في كل مكان من خلال توسعات وتطوير ورقمنة خدمات البنك علاوة على الوصول بخدمات البنك لجميع العملاء وبخاصة الشباب. شهد مراسم توقيع البروتوكول بين ميدبنك وجامعة 6 أكتوبر كلاً من الدكتور/ عمرو الجارحى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميدبنك والدكتور/ أحمد زكي بدر-رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر في حين وقع على بروتوكول التعاون كلاً من الأستاذة/ أمنية شاهين- رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك والدكتور/ جمال سامي- رئيس جامعة 6 اكتوبر.



يأتي بروتوكول التعاون في إطار دعم ميدبنك كأحد أهم اولوياته لمبادرة الشمول المالي للبنك المركزي ومساعيه الطموحة في دمج كافة الفئات وبخاصة فئة الشباب، كونهم العنصر الحيوي والفعال بقوة وفي تحقيق رؤية مصر 2030. وقد تضمن بروتوكول التعاون العديد من البنود التي من شأنها صقل مواهب الشباب، ومهاراتهم، وزيادة وعيهم بأحدث الاتجاهات المصرفية حيث شملت بنود البروتوكول تقديم ميدبنك أنشطة تدريبية تتمثل في دورات، وندوات، وورش عمل مثل التثقيف المالي، والتعريف بالمنتجات البنكية، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، وتنمية المهارات الخاصة بالموارد البشرية، وذلك بغرض التثقيف المالي وتأهيل الطلاب لسوق العمل. كما سيوفر البنك فرصة لتدريب وتأهيل أوائل الجامعة خلال الإجازة الصيفية مع تقديم شهادات معتمدة للطلاب المتدربين. سيقوم البنك أيضاً بتوفير موظف مختص داخل فرع جامعة 6 أكتوبر للتواصل والرد على أي استفسارات لدى طلاب الجامعة، كما سيبحث الطرفان إمكانية تقديم نموذج محاكاة للتكنولوجيا المالية و الرقمية..



هذا وقد قام مسئولو الطرفين بافتتاح فرع البنك داخل جامعة 6 أكتوبر حيث يأتي توسع ميدبنك بالمزيد من الفروع الجديدة و تطوير الفروع الحالية في إطار رؤية واستراتيجية البنك التي تقوم على تقديم أفضل وأسرع وأسهل الحلول المصرفية والبنكية للعملاء سواء عبر فروع البنك الموجودة والمنتشرة في العديد من المحافظات، أو من خلال القنوات الرقمية والجارى العمل على تطويرها لتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للعملاء، بما يوفر عليهم الوقت والمجهود ويساعدهم على إنجاز أعمالهم في وقت قصير للغاية.



وصرح الدكتور/عمرو الجارحى -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميدبنك :" يأتي بروتوكول التعاون مع جامعة 6 أكتوبر ليعكس استراتيجية البنك والتي عبر عنها عنوانها "نعمل لمستقبلك". ولعلنا لن نستطيع أن نعمل للمستقبل دون الإلتفات لاحتياجات ومتطلبات الشباب كونهم العمود الفقري للاقتصاد القومي وأحد الفئات التي قام ميدبنك بالتركيز عليها في بناء استراتيجيته للشمول المالي المقدمة للبنك المركزي. من هنا جاء بروتوكول التعاون مع جامعة 6 أكتوبر لنعمل من خلاله ليس فقط على توفير أفضل الحلول والخدمات البنكية لطلاب الجامعة ولكن أيضاً لجميع العاملين بالجامعة، بل إننا سنقوم بصقل مهارات الشباب وتعزيز ثقافتهم المصرفية من خلال العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل. كما سيقوم البنك بتوفير فرص عمل لأوائل الخريجين من الكليات ذات الصلة. نأمل أن تساهم هذه الخطوة في دعم مستقبل الشباب وتأهيلهم بقوة لسوق العمل."



كما علق الجارحي عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد داخل جامعة 6 أكتوبر من أجل تشجيع طلاب الجامعة ودعم الشمول المالي لدمجهم في النظام المصرفي من خلال إستخدامهم للمنتجات والخدمات البنكية الالكترونية وخلق مجتمع رقمي ومواكبة خطط وطُموحات البنك المركزي المصري. وأوضح أن افتتاح المزيد من الفروع يهدف إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والتي تعتمد على أحدث الأساليب الرقمية والتكنولوجية.



وفي السياق ذاته، أكد الدكتور /أحمد زكي بدر - رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر -على أهمية البروتوكول حيث علق أن جامعة 6 أكتوبر تطمح دائماً في تقديم تجربة متميزة ومتكاملة ومختلفة لكافة الطلاب وهو ما اكسبها مكانتها المتقدمة بين الجامعات. ويعد بروتوكول التعاون مع ميدبنك هو أحد الأمثلة على سعي الجامعة المستمر لتقديم تجربة تعليمية مدعومة بخبرات عملية لتخريج كادر مؤهل لسوق العمل. كلنا ثقة أن عراقة ميدبنك في القطاع المصرفي وأساليبه المصرفية المتقدمة والمتطورة وكوادره المتميزة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مهارات وخبرات الطلاب.



وأضاف بدر أن وجود فرع للبنك داخل الحرم الجامعي سيساهم في تحقيق أهداف الجامعة وبرامجها ومواكبة تطورها في جميع المجالات. . كما عبر بدر عن سعادته بالتعاون مع ميدبنك وهو الأمر الذي يمكن الطلبة من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها ميدبنك لتلبية احتياجات الطلبة وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة مثل حساب التوفير للشباب من ميدبنك بدءًا من سن 16 عامًا بدون حد أدنى لفتح الحساب وبدون مصاريف فتح حساب مع الحصول على بطاقة ميزا للخصم المباشر مجاناً. بالإضافة إلى توفير قروض لأساتذة الجامعة وهيئة التدريس تصل لـ 5 سنوات بحد أقصى إلى 750,000 جم.



والجدير بالذكر أن ميدبنك قد قام خلال الفترة الأخيرة بإطلاق العلامة التجارية الجديدة في السوق المصري تحت شعار نعمل لمستقبلك" Empowering Your Future”، لتكون بمثابة إنطلاقة جديدة للبنك، ضمن استراتيجيته الخمسية الجديدة التي تهدف إلى التطوير الشامل والنمو لتتواكب مع خطط الدولة ومبادرات البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي.