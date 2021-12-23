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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبر الرازق تعترف: انشغلت عن بنتى بسبب الفلوس.. فيديو

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حلت الفنانة غادة عبد الرازق  ضيفة على  برنامج "صدى الملاعب" للإعلامي مصطفى الأغا، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الخاصة والفنية، وأطلقت عدة تصريحات جريئة. 

 

وقالت غادة عبد الرازق :" مازلت متأثرة بعدد من الأحداث التى تعرضت لها فى سن صغير وقبل الشهرة وظننت أنني تخطيتها ولكن مازالت تترك أثرا كبيرا بداخلي". 

وتابعت غادة عبد الرازق :" من أكثر الأشياء التى مازلت تؤثر علي وفاة والدى وترك والدتي لى  وانشغالى عن  روتانا ابنتى في صغرها بسبب الشهرة والفلوس ". 

غادة عبد الرازق برفقة زوجها 

 

وكانت نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا خلال السفر. 

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور مع زوجها داخل الطائرة وهو يحتضنها، وعلقت: «السفر مع حبيبي».

فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها بارتباط ابنتها روتانا للمرة الثانية متمنية لها حياة مستقرة، وجاء ذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

غادة عبد الرازق تحتفل بخطوب ابنتها 


ونشرت غادة، صورة لابنتها روتانا برفقة خطيبها، وكتبت: "تهانينا حبيبتي روحي كل شئ في هذه الحياة أتمني أن تكون الحياة القادمة أعطتك وكل ماتريده لأنك تستحقين أحبك كثيراً".


يذكر أن روتانا ابنة غادة عبد الرازق تزوجت عام 2012 في حفل كبير حضره النجوم، ونتج عن هذه الزيجة طفلتين وهما خديجة وجويرية.

مسلسل لحم غزال 

علي جانب آخر شاركت النجمة غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.

 
المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

 

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