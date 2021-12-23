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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استفزاز لاعبي الأهلي.. جماهير الرجاء المغربي تفتح النار على بنحليب

محاولة استفزاز بن
محاولة استفزاز بن حليب للاعبي الأهلي

شنت جماهير الرجاء المغربي هجوما عنيفا على محمود بنحليب لاعب الفريق، بعد خسارة  “النسور الخضراء” كأس السوبر الإفريقي، أمام الأهلي، أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي ، في العاصمة القطرية “الدوحة”.

 

وحاول محمود بنحليب استفزاز لاعبي الأهلي بالوقوف أمام الكرة والنظر إلى ساعة الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة، لكن الأهلي عاقبه بتسجيل هدف التعادل في اللحظات القاتلة عن طريق طاهر محمد طاهر.

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وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن جماهير الرجاء صبت غضبها على محمود بنحليب على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما فعله أمام الأهلي، مطالبين إدارة النادي برحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأضاف الموقع، أن جماهير الرجاء حملت بنحليب مسؤولية خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

 

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، أمس الأربعاء، عقب فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

افتتح الرجاء التسجيل عن حميد أحداد في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بينما أدرك طاهر محمد طاهر التعادل للأهلي في الدقيقة 90.

 

موسيماني يعادل إنجاز جوزيه:
 

على جانب آخر،بات موسيماني أول مدرب في تاريخ الأهلي يتوج بلقب السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين بعد مانويل جوزيه الذي نجح في القيام بهذا الإنجاز عامي 2006 و2007.

 

وتوج الأهلي عام 2006 بلقب السوبر الإفريقي على حساب الجيش الملكي المغربي، على استاد الكلية الحربية، وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي، لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويتفوق المارد الأحمر 4-2.

 

كما توج فى العام التالي 2007 باللقب على حساب النجم الساحلي بعد التغلب عليه أيضا بركلات الجزاء الترجيحية .

 

جدير بالذكر أن الاهلي توج بلقب السوبر الإفريقي السابع فى تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي العام الماضي 2020 بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0.

الأهلى الرجاء بنحليب السوبر الإفريقي موسيمانى

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استفزاز لاعبي الأهلي.. جماهير الرجاء المغربي تفتح النار على بنحليب

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