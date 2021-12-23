بالأرقام.. الأهلي يهدد ريال مدريد بعد التتويج بالسوبر

اقترب النادي الأهلي من منافسة ريال مدريد الإسباني في عدد الألقاب، عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

ويمتلك النادي الأهلي في جعبته 24 لقبًا قاريًا بفارق لقبين عن فريق ريال مدريد الإسباني المتوج بـ 26 لقبًا قاريًا، حيث يأمل النادي الأهلي في مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات لاستعادة مكانته كأكثر الأندية تتويجًا في العالم.

وسيجتهد الأهلي من أجل تحقيق الانجاز التاريخي بالفوز بكأس العالم للأندية ليصل إلى اللقب رقم 25 ويُضيق الخناق على ريال مدريد.

ويمتلك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا كان أغلاها اللقب التاسع الذي حققه أمام الزمالك عام 2020 فيما عُرف بنهائي القرن.

كما يمتلك الأهلي 8 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، ولقبا للكأس الأفرو آسيوية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.