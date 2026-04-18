محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف في مستهل زيارته لعروس الدلتا.. ويشيد بدولة التلاوة | صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته لعروس الدلتا، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية .

توجيهات محافظ الغربية

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الغربية بوزير الأوقاف، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على دعم العمل الدعوي الرشيد وتعزيز دوره في بناء وعي المجتمع، مشيدًا بجهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي ومواجهة مظاهر التطرف، إلى جانب دورها المجتمعي في مختلف المبادرات الوطنية.

تحرك تنفيذي

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات العمل الدعوي والمجتمعي، حيث تم التأكيد على أهمية دور المساجد في نشر القيم الدينية والوطنية، وترسيخ مفاهيم الانتماء، ومواجهة الفكر المتطرف، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الوعي العام.

وأشاد محافظ الغربية ببرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أنه يمثل خطوة نوعية في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وإعداد جيل جديد من القراء المتميزين، مشيرًا إلى أن البرنامج يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على ريادة مصر في تلاوة القرآن الكريم وعلومه، فضلًا عن دوره في ترسيخ القيم الروحية ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

دعم دولة التلاوة

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مثمنًا ما تشهده من جهود تنموية ومجتمعية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين، ويعزز من بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي الصحيح والفكر المستنير.