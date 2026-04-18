إعلان الفرق الفائزة في مسابقة "تصميم مسار سياحي بإحدى القرى التراثية بإقليم الدلتا"

كرمت كلية الهندسة بجامعة طنطا الفرق الفائزة في مسابقة "تصميم مسار سياحي بإحدى القرى التراثية بإقليم الدلتا"، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وإشراف الدكتور أحمد محمد نصر، عميد الكلية، وبالتنسيق مع قسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بالكلية، وبحضور الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة ولاء نور وكيل كلية الهندسة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتورة شهيرة شرف الدين رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتورة مروة قمرالدولة رئيس قسم التخطيط والتصميم العمراني ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على الفرق المشاركة من مختلف الجامعات.

توجيهات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع دعم التميز والابتكار الطلابي في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تعكس الدور الريادي للجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتطوير الريف المصري والحفاظ على الهوية التراثية لإقليم الدلتا، متابعا أن الجامعة تعمل دائما على تحويل مشروعات الطلاب من مجرد أفكار أكاديمية إلى حلول تطبيقية تساهم في خلق فرص تنموية حقيقية، وربط مخرجات التعليم الهندسي باحتياجات سوق العمل وصناعة السياحة المستدامة، وأثنى رئيس الجامعة على الروح التنافسية العالية والانضباط الذي أظهرته الفرق خلال مراحل المسابقة المختلفة، مؤكداً أن تميز طلاب جامعة طنطا وحصدهم للمركز الأول هو نتاج عمل جماعي وتوجيه أكاديمي متميز."

تحرك تنفيذي

وأوضح الدكتور احمد نصر، أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين 14 فريقاً، استكمل منها 12 فريقاً كافة المراحل، ممثلين لجامعات "طنطا، حورس، المنصورة الجديدة، الجلالة، ومعهد مصر العالي بالمنصورة "، وقد ركزت المشروعات على تطوير قرى (محلة روح، صا الحجر، عزبة البرج، وأبيانة).

وضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتورة ولاء نور وكيل كلية الهندسة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتورة داليا شبل رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد يوسف استاذ التخطيط العمراني بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.

النتائج النهائية

أسفرت النتائج النهائية عن فوز جامعة طنطا بالمركز الأول، بينما حصد معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة (أكاديمية السلاب) المركز الثاني، وجاءت جامعة حورس في المركز الثالث.