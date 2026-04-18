أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار : إشادات أمريكية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية .. وبرنامج الطروحات يعزز ثقة الأجانب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم


عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مجموعة «جيفريز» العالمية Jefferies Group في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نخبة من كبار المستثمرين ومديري الأصول وممثلي صناديق الاستثمار الأمريكية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع نطاق التواصل مع مجتمع المال والأعمال الدولي، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.


واستعرض الوزير خلال اللقاء ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أنها تستند إلى نهج مؤسسي مستدام يستهدف تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال، خاصة في مرحلة ما بعد التأسيس، يأتي على رأس أولويات الحكومة من خلال تبسيط الإجراءات القانونية ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
 

وأوضح فريد أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري إلى جانب الصفقات الكبرى، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن تدعم تنافسية الاقتصاد المصري، والعمل على تحويل الودائع الإقليمية إلى استثمارات مباشرة بما يسهم في تعظيم قيمة الأصول المصرية وزيادة معدلات النمو المستدام.


وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف الوزير عن طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، بهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة كفاءة السوق، ورفع وزن مصر في المؤشرات الدولية مثل MSCI وFTSE، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.


وأشار وزير الاستثمار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل تسريع المعاملات والإجراءات الاستثمارية وإنجازها خلال أربعة أيام عمل، وتعميق الاستثمار من خلال التنمية الاقتصادية المكانية وتوزيع الفرص الاستثمارية على مختلف المحافظات، إلى جانب مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في مصر خلال عامين.


وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث أشاد كبار المستثمرين ومديرو الأصول بوضوح الرؤية الحكومية وصراحة الطرح الاقتصادي، كما أثنوا على الإجراءات التنفيذية الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتحفيز الاستثمار، والشفافية في عرض السياسات النقدية والاقتصادية، مؤكدين أن هذه المصداقية تعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري.


ويأتي هذا اللقاء ضمن مشاركة الدكتور محمد فريد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «اجتماعات الربيع 2026» المنعقدة في واشنطن، والتي تشهد سلسلة من اللقاءات مع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

ضبط 3 أطنان لبن و60 كرتونة مقرمشات ولحوم مصنعة غير صالحة بالمنيا

توريد الاقماح بسوهاج

محافظ سوهاج: توريد أكثر من 3322 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

محافظ المنوفية

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شاب ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لشجاعته

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد