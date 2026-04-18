وزير الاستثمار : إشادات أمريكية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية .. وبرنامج الطروحات يعزز ثقة الأجانب



عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مجموعة «جيفريز» العالمية Jefferies Group في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نخبة من كبار المستثمرين ومديري الأصول وممثلي صناديق الاستثمار الأمريكية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع نطاق التواصل مع مجتمع المال والأعمال الدولي، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.



واستعرض الوزير خلال اللقاء ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أنها تستند إلى نهج مؤسسي مستدام يستهدف تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال، خاصة في مرحلة ما بعد التأسيس، يأتي على رأس أولويات الحكومة من خلال تبسيط الإجراءات القانونية ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.



وأوضح فريد أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري إلى جانب الصفقات الكبرى، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن تدعم تنافسية الاقتصاد المصري، والعمل على تحويل الودائع الإقليمية إلى استثمارات مباشرة بما يسهم في تعظيم قيمة الأصول المصرية وزيادة معدلات النمو المستدام.



وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف الوزير عن طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، بهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة كفاءة السوق، ورفع وزن مصر في المؤشرات الدولية مثل MSCI وFTSE، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.



وأشار وزير الاستثمار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل تسريع المعاملات والإجراءات الاستثمارية وإنجازها خلال أربعة أيام عمل، وتعميق الاستثمار من خلال التنمية الاقتصادية المكانية وتوزيع الفرص الاستثمارية على مختلف المحافظات، إلى جانب مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في مصر خلال عامين.



وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث أشاد كبار المستثمرين ومديرو الأصول بوضوح الرؤية الحكومية وصراحة الطرح الاقتصادي، كما أثنوا على الإجراءات التنفيذية الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتحفيز الاستثمار، والشفافية في عرض السياسات النقدية والاقتصادية، مؤكدين أن هذه المصداقية تعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري.



ويأتي هذا اللقاء ضمن مشاركة الدكتور محمد فريد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «اجتماعات الربيع 2026» المنعقدة في واشنطن، والتي تشهد سلسلة من اللقاءات مع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.