الفضة تسجل مكاسب أسبوعية 6.6% عالميًا .. وتستقر محليًا

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد تسجيل الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بلغت نحو 6.6%، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وهدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.



وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن السوق المحلية سجلت استقرارًا نسبيًا مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 132 جنيهًا، وعيار 925 نحو 122 جنيهًا، وعيار 800 نحو 106 جنيهات، بينما سجل الجنيه الفضة نحو 978 جنيهًا.



وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن الأوقية ارتفعت بنحو 5 دولارات خلال الأسبوع لتغلق عند مستوى 81 دولارًا، بعد أن سجلت مكاسب قوية تجاوزت 4% في جلسة الجمعة، مدفوعة بتراجع الدولار وإعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، لتواصل الفضة صعودها للأسبوع الرابع على التوالي، وتصل إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 83 دولارًا قبل أن تقلص مكاسبها.



وأشار التقرير إلى أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا أيضًا بتطورات جيوسياسية إيجابية، عقب إعلان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، ما ساهم في تهدئة الأسواق بعد أسابيع من التوتر في أحد أهم الممرات البحرية عالميًا.



كما انعكس هذا التطور على أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10%، مع هبوط خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 80 دولارًا للبرميل، في واحدة من أكبر موجات الهبوط الأخيرة، بالتزامن مع صعود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية وتراجع علاوات مخاطر التضخم.



وأوضح «مرصد الذهب» أن انخفاض أسعار الطاقة أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية، ورفع احتمالات خفض أسعار الفائدة إلى 38.2% بنهاية العام، مقابل 25.9% في اليوم السابق، وفق بيانات أداة CME FedWatch.

ومن المنتظر أن تترقب الأسواق تطورات المفاوضات الدولية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقرر في 28 و29 أبريل، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم اتجاهات السياسة النقدية.



وعلى المدى المتوسط، أشار التقرير إلى أن الفضة ما زالت تحظى بدعم قوي من استمرار العجز في المعروض للعام السادس على التوالي، مع سحب نحو 762 مليون أوقية من المخزونات العالمية منذ عام 2021، إلى جانب نمو الطلب الصناعي في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، رغم بعض التراجع المتوقع في الطلب خلال الفترة المقبلة.



ورغم ذلك، حذر محللون من أن استمرار العجز وحده قد لا يكون كافيًا لدفع الأسعار نحو مستوياتها القياسية السابقة، في ظل صعوبة الحفاظ على التداول فوق مستوى 80 دولارًا للأوقية، بينما تبقى احتمالات الصعود قائمة على المدى المتوسط في حال استمرار الضغوط على المعروض وزيادة الطلب الاستثماري.



وتشير التقديرات إلى احتمال تسجيل عجز عالمي يبلغ 46.3 مليون أوقية خلال العام الجاري، مع توقع ارتفاع الطلب الاستثماري بنسبة 18% خلال 2026، ما قد يدعم تدفقات جديدة نحو صناديق الاستثمار المدعومة بالفضة ويعزز أداء السوق خلال الفترة المقبلة.