3 طلبات مناقشة عامة لوزير التعليم على طاولة النواب.. الثلاثاء المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء القادم 14 ديسمبر ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة 100 طلب احاطة و 11 سؤال و ٣ طلبات مناقشة عامة موجهة الى الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورطارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وستتم المناقشة حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرة التنمر .



كما تناقش سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا ،وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وعن عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وعدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، وعن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم ، وعن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، وعن عدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي، وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار.