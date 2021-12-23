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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: مصر ضمن أفضل 10 دول بالعالم لديها مخزون إستراتيجي من السلع..فيديو

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين،  رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن مصر ضمن أفضل 10 دول في العالم لديها احتياطي إستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف عشماوي، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القمح يكفي 3 شهور والزيوت 5 شهور واللحوم 17.9 شهر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي دولة لديها هذا الاحتياطي الإستراتيجي.

وتابع أن هناك متوسطات في بعض السلع الأخرى تصل إلى 6 شهور، مؤكدا أن هناك دولا عظمى حول العالم الاحتياطي الإستراتيجي لديها يستمر لمدة شهرين فقط.

وفرة السلع وتخزينها

وأشار مساعد أول وزير التموين إلى أن مصر حققت طفرة في وفرة السلع وتخزينها.

مصطفى بكري وزير التموين الداخلية التموين القمح

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