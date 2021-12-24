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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مصرف أبو عوض خطر يلاحق صحة سكان نزلة البطران بالهرم

صدى البلد

استغاث المواطن سامي رشدي فى رسالة لخدمة شكاوى “  بين الناس ” بموقع صدى البلد متضررا من وجود مصرف أبو عوض الذى يتسبب فى انتشار الأمراض و الأوبئة بين سكان المنطقة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا .

 

وقال رشدي في شكواه نعاني نحن سكان  نزلة البطران من وجود  مصرف ابو عوض بنزلة البطران بالهرم  فى محافظة الجيزة حيث أن سكان هذه المنطقة لا يعيشون عيشة آدمية وينتشر الأمراض والأوبئة وكوارث بسبب عدم تغطية هذا المصرف وتم مناشدة محافظة الجيزة وحى الهرم ووزارة الرى ولكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي .

وأضاف : حياتنا تحولت الى جحيم و أصيب العديد من سكان المنطقة بالأمراض ، خاصة الأطفال و كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

أرجو مساعدتنا فى إيجاد حل لهذه المنطقة خصوصا وأن هناك مبادرة من سيادة رئيس الجمهورية وبتغطية و تبطين الترع والمصارف.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الهرم الأمراض المزمنة محافظة الجيزة مصرف أبو عوض أصحاب الأمراض المزمنة الأمراض والأوبئة الترع والمصارف نزلة البطران

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