تأثرت بوفاة ذكرى.. صابر الرباعي: بتخض من سيرة الموت.. فيديو

قال المطرب صابر الرباعي، إنه سمع شائعة وفاته في حادث سير في عام 2020، مضيفا:"بتخض من سيرة الموت".

وأضاف صابر الرباعي في حواره في برنامج " حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" لا أخاف من الموت ولكنني لا أحب سيرة الموت خوفا على أهلي وعائلتي ولا احب شائعات الموت التي يتم إطلاقها عني ".



وتابع صابر الرباعي :" شائعات الموت تجعل اهلي واصدقائي في موقف محرج ومخيف خاصة عندما الا أكون متواجد بالقرب منهم ".

واكمل صابر الرباعي :" تأثرت بوفاة الملحن خالد البكري الذي اعطاني الحان كثيرة كما تأثرت بوفاة المطربة ذكرى

".

