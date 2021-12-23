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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأثرت بوفاة ذكرى.. صابر الرباعي: بتخض من سيرة الموت.. فيديو

صابر الرباعي
صابر الرباعي

قال المطرب صابر الرباعي، إنه سمع شائعة وفاته في حادث سير في عام 2020، مضيفا:"بتخض من سيرة الموت".

 

وأضاف صابر الرباعي في حواره في برنامج " حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"   لا أخاف من الموت ولكنني لا أحب سيرة الموت خوفا على أهلي وعائلتي ولا احب شائعات الموت التي يتم إطلاقها عني ".


وتابع صابر الرباعي :"  شائعات الموت تجعل اهلي واصدقائي في موقف محرج ومخيف  خاصة عندما الا أكون متواجد بالقرب منهم ".

 

واكمل صابر الرباعي :"    تأثرت بوفاة الملحن خالد البكري  الذي اعطاني الحان كثيرة كما تأثرت بوفاة  المطربة ذكرى 
".
 

صابر الرباعي ذكرى الموت حبر سري خبار التوك شو

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