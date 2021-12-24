مدرب توتنهام السابق يكشف مميزات منتخب مصر في مونديال 90

أكد الأيرلندي كريس هيوتون لاعب ومدرب توتنهام السابق، أن أكثر ما ميز المنتخب المصري ف كأس العالم 90 هو القدرات الفنية والبدنية وكذلك مهارات اللاعبين.

وأضاف عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور: " كنا فريقا يؤدى كرة قدم بطريقة مباشرة بسبب مديرنا الفني، والعديد من الفرق في ذلك الوقت كانت تلعب بطريقة 2/4/4 ؛ وفي إنجلترا كانت هناك فرق تلعب بشكل مباشر أكثر من فرق أخرى".

وتابع: " كان لدينا مدير فني أوصلنا لبطولات لم نكن نصل إليها من قبل، واللعب بطريقة مختلفة جعلنا نصطاد فرق كثيرة ، والعديد من الفرق العالمية وجدت صعوبة في التعامل مع الطريقة التي كنا نلعب بها".

وختم: " أعتقد أن مصر استطاعت أن تعامل مع هذه الطريقة في ذلك اليوم لأنهم كان لديهم لاعبين من ذوي المهارات الجيدة، ولعبوا مباراة فنية جيدة ".