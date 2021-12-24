بالتورتة ... نانسي عجرم تهنيئ زوجها بعيد ميلاده

حرصت الفنانة نانسي عجرم علي تهنئة زوجها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت نانسي عجرم صورة لها برفقة زوجها و ابنائها و كعكة للاحتفال و علقت قائلة : Happy Birthday papi fadi.

كشف النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن بوستر حفلها الذي من المقرر أن تحييه ليلة رأس السنة ٣١ ديسمبر للمرة الأولى بمدينة الجلالة في العين السخنة.

وعلقت نانسي عجرم على بوستر حفلها على حسابها بـ إنستجرام قائلة " سوا نستقبل 2022 من مصر أم الدنيا ".

نانسي مع منظم الحفل

حفل نانسي عجرم بمدينة الجلالة من إنتاج أشرف الحديدي وتنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري الذي نظم حفلها الأخير منذ قرابة الشهر ونص داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.



ويشارك في إحياء نفس الليلة بفندق تيوليب الجلالة النجم اللبناني رامي عياش والمطرب أحمد سعد لذا يعد الحفل اضخم سهرات ليلة راس السنة بمدينة الجلالة.