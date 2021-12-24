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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة خليل: الصقر سبب أساسي في اعتذار قائمة سامح فهمي ونمد يد العون للمجلس المنتخب

صدى البلد

 

أكد أسامة خليل نجم الاسماعيلي ومصر السابق، أن سبب اعتذار قائمة "إنكار الذات" التي كان يرأسها سامح فهمي في انتخابات اتحاد الكرة والتي كان ينضم إليها خليل هو عدم استيفاء الشروط لأحد المرشحين، والقائمة كانت تتميز انها بعيدة عن أي شبهة والدافع خدمة الصالح العالم وتطوير كرة القدم وكانت تحظى بدعم كبير من الجميع.

وتابع خليل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "القائمة كانت ستعمل لصالح كل الأندية المصرية، والسبب الرئيسي للإعتذار عن الترشح أن فوجئنا بأحمد حسن غير حاصل على مؤهل جامعي وضيق الوقت حرمنا من تدبير أمور القائمة ومن الصعب في هذه المرحلة تبديل اسم الصقر باسم بديل وهو من احد الأسباب الرئيسية لاعتذار القائمة"

وواصل : "الأندية نجحت في التغيير لم يكن هناك نية بعد للقائمة كانت عن خوض الانتخابات وضيق الوقت والاستعداد وتجميع المجموعة واقناعهم كان صعبًا لتأخر مجاهد في الإعلان عن موعد فتح باب الترشح ".

وتابع نجم الاسماعيلي السابق: "لدينا استعداد وهدف أساسي كقائمة سامح فهمي وعلى استعداد التعاون مع المجلس القادم للجبلاية ونمد يد العون وتقديم تصور كيفية تطوير الكرة المصرية".

اتحاد الكرة الاسماعيلي كرة القدم انتخابات اتحاد الكرة أحمد حسن مجاهد

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