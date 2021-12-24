إصابة رئيس الجبل الأسود بفيروس كورونا

أكد بيان رسمي مقتضب خال من التفاصيل، الخميس، إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش بفيروس كورونا.

واكتفى البيان الصادر عن مكتب ديوكانوفيتش، بأن "الفحوص أثبتت إصابته بـ(كوفيد 19) بعد مخالطته شخصا مصابا".

ويقود ديوكانوفيتش (59 عاما) البلاد كرئيس أو رئيس للوزراء منذ أكثر من 3 عقود، علما أنه يواجه انتخابات جديدة في 2023.

وكانت جمهورية الجبل الأسود تابعة ليوغوسلافيا السابقة، وهي عضو بحلف شمال الأطلسي ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في الجبل الأسود 161944 حتى الآن، من بين عدد السكان البالغ 620 ألفا فقط، وتوفي 2385 بسبب المرض.