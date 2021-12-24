صباح البلد يهنئ هاني حتحوت بمناسبة حفل زفافه

هنأ برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج "الماتش" على حفل زفافه.



ووجهت الإعلامية "نهاد سمير" التهنئة إلى الزميل "هاني حتحوت" قائلة:" إن حفل الزفاف ضم عدد كبير من الزملاء الإعلاميين ونتمنى له حياة سعيدة".



وأضافت الإعلامية "هند النعساني"، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب حرص على تقديم التهنئة له، كما أن الحفل ضم عدد كبير من أسرة قناة صدى البلد.



احتفل الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش علي فضائية "صدى البلد" بزفافه على مصممة الأزياء عالية كُريِّم بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي عدة صور من حفل الزفاف وسط جو عائلي سعيد .



و كان قد احتفل الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش علي فضائية "صدى البلد"، يوم الاثنين الماضي بعقد قرانه، ونشر صورتين عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وعلق هانى حتحوت: “ كتبنا الكتاب يا لولي ي ي ي الحمد لله رب العالمين ”.



