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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتراجع 2% .. مصر تصدر 221.8 ألف طن رخام وجرانيت للصين

صدى البلد

احتلت الصين المركز الثالث ضمن أكبر الأسواق المستوردة للرخام والجرانيت المصري بالرغم من تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 2% بنهاية أكتوبر 2021 لتبلغ 23.41 مليون دولار في مقابل 23.947 مليون دولار، مع  تراجع حجم الكميات المصدرة بنسبة 20.2% لتبلغ 221.855 ألف طن في مقابل 278.185 ألف طن.

واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” انه زادت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى كوريا الجنوبية بنسبة 63% لتبلغ 17.644 مليون دولار من خلال تصدير 154.664 ألف طن في مقابل 10.841 مليون دولار، وللمغرب بنسبة 41% لتسجل 9.103 مليون دولار في مقابل 6.457 مليون دولار.

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وارتفعت قيمة صادرات الرخام والجرانيت المصري إلى الجزائر خلال الـ 10 أشهر الأول من 2021 بنسبة 39% لتبلغ 13.774 مليون دولار من خلال تصدير 79.466 ألف طن، في مقابل 9.894 مليون دولار.

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