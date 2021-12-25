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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الخلايا الجذعية هى الحل النهائي للشفاء من مرض السكر ؟ .. طبيب يكشف

صدى البلد

قال الدكتور خالد الخشاب مدرس الغدد الصماء والسكري في مستشفى أبو الريش ، إن مشكلة السكر تتمثل في الاعتمد بشكل كلي على الأنسولين ، متابعًا أنه ينتشر بشكل أكبر بين الأطفال ، حيث تنمو أجسام مضادة داخل جسم الطفل وتعمل على تكسير الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وبالتالي لا يقوم البنكرياس بأداء وظيفته وهي ظبط الجلوكوز في الدم .

وتابع خالد الخشاب في مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " والمُذاع على فضائية " دي أم سي " ، أن الطفل المصاب  يكون معتمد بشكل عل الإنسولين الخارجي وهو ما يمثل العائق الدائم عند كل الآباء والأمهات.

وأضاف، أن الخطوة الجديدة التي يتم العمل عليها الآن هى لا تعتبر الحل بشكل نهائي ، ولكنها تعد خطوة كبيرة لعلاج مرض السكر والقضاء تمامًا على استخدام الأنسولين .


وأوضح مدرس الغدد الصماء والسكري في مستشفى أبو الريش ، أن الخلايا الجذعية التي تم استخدمها مع المريض الذي تم التجربة عليه وعلاجه من السكر تم تخليقها في معامل خاصة والحصول على خلايا بنكرياس تنتج الأنسولين وتم زرعها داخل جسم المصاب .


وأكمل ، أنه لدينا عائق هذه الخلايا تعتبر خلايا غريبة فمن الممكن أن يقوم الجسم بطردها ، لافتًا إلى أن استخدام الخلايا الجذعية ما هو إلا حل مؤقت .

واستطرد :" قصة الأدوية المثبطة للمناعة مش هى الأمل إلي احنا عايزين ننقل ولادنا والأشخاص إلي عندهم سكر من النوع الأول له ".

واردف : أن الأدوية المثبطة للمناعة لا تعد البديل الأمثل للأنسولين لما لها من أثار جانبية لا نفضل وجودها.

وأكد ، أن خطوة الخلايا الجذعية التي تم التوصل إليها مؤخرًا هى خطوة كبيرة لعلاج مرضى السكر ، حيث تم العمل عليها منذ عشرات السنين ، لافتًا إلى أن الحالة التي تم تطبيق العلاج عليها لايمكن تعميمها على جميع الحالات .

السكري مرض السكر مرضى السكر مستشفى أبو الريش الغدد الصماء الخلايا الجذعية

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