الرئيس السيسي: شوفوا المواطن عايز يشتغل في إيه و وفروا التراخيص والتمويل

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن فكرة طرح أراضى صناعية جديدة غير متوفرة، متابعة: طرح الأراضي الصناعية يتم فقط للتوسيعات، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت “نيفين جامع” خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية،: هناك لجنة مشكلة تهدف إلى عدم تخصيص اي أراض صناعية متباعدة عن بعضها البعض.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للحكومة، قائلا: "يجب أن نقيم مسارنا ونرى ما وصلنا له من تطوير..متابعا: عايزين نقف جنب المواطن في الأوراق الخاصة به".

وأضاف "انتوا بتتكلموا عن إجراءات بيروقراطية، مسترسلا:" أدوا للمواطن والمستثمر الحاجة خلصانة..شوفوا عايز يشتغل في أيه ووفروا التراخيص والتمويل ليه".

