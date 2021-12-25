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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: شوفوا المواطن عايز يشتغل في إيه و وفروا التراخيص والتمويل

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن فكرة طرح أراضى صناعية جديدة غير متوفرة، متابعة: طرح الأراضي الصناعية يتم فقط للتوسيعات، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت “نيفين جامع” خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية،: هناك لجنة مشكلة تهدف إلى عدم تخصيص اي أراض صناعية متباعدة عن بعضها البعض.
 ووجه الرئيس السيسي حديثه للحكومة، قائلا: "يجب أن نقيم مسارنا ونرى ما وصلنا له من تطوير..متابعا: عايزين نقف جنب المواطن في الأوراق الخاصة به".

وأضاف "انتوا بتتكلموا عن إجراءات بيروقراطية، مسترسلا:" أدوا للمواطن والمستثمر الحاجة خلصانة..شوفوا عايز يشتغل في أيه ووفروا التراخيص والتمويل ليه".
 

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