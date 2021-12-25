أحد أبناء الصعيد للسيسي: ما يحدث من إنجازات لم نشهده منذ بدء الخليقة

وجه أحد أهالي الصعيد، حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “ما يحدث بالصعيد لم نشهده منذ 7 آلاف سنة..طول السنين اللي فاتت عاني الصعيد من العشوائيات وعدم توافر مقومات الحياة من مياه وصرف صحي، الصعيد كان يعيش في الظلام الدامس”.

وأضاف: “اليوم وبفضل توجيهات الرئيس السيسي الحياة تعود مرة أخرى للصعيد”، متابعا: “الصعيد نور في عهد الرئيس السيسي”.

وأكمل: “حياة كريمة مشروع إنساني في المقام الأول يبحث عن الإنسان المفقود ويعمل على توفير مقومات الحياة من صرف صحي ومياه شرب نقية، حياة كريمة مشروع تاريخي والصعايدة بيشكروك"، وعام 2024 هيكون صعيد مصر خلف قائد مصر الرئيس السيسي".





