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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صلاح بيصار ناعيًا التشكيلي يحيى عبده: صاحب لمسة خاصة فى الإبداع

صدى البلد

توفي اليوم السبت الفنان التشكيلي الدكتور يحيى عبده ، أستاذ الجرافيك والعميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عن عمر ناهز 71 عاما.

ونعى الفنان التشكيلي صلاح بيصار التشكيلي الكبير الراحل، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":  بمزيد من الحزن والأسى ننعى رحيل الفنان د. يحيى عبده أستاذ الجرافيك والعميد الاسبق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة " شهدت فى عهده الاحتفال بمئويتها "، وهو صاحب لمسة خاصة فى الإبداع خاصة تلك الإيقاعات التى تعد ابتهالات بالحرف العربى تهتف باسم الله وتسبح بحمده، أيضا مع لوحاته التي تغنى للوطن.

وأضاف بيصار في منشوره: كان للتشكيلي الراحل مساحة كبيرة فى الفن الصحفى وفن الغلاف، قام بتصميم العديد من الأغلفة لكتب كبار المؤلفين من بينهم انيس منصور وزكي نجيب محمود والشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي  وهيكل، صدرت عن دور النشر المصرية الكبرى : دار المعارف والشروق والهيئة العامة للكتاب والمصرية اللبنانية، كما رسم العديد من اغلفة المجلات المصرية والعربية مثل أكتوبر وصباح الخير وروزاليوسف والحرس الوطني السعودية والدفاع العربى واللواء فى لبنان، وله عشرات الكتب فى ثقافة وقصص الأطفال.

وقال بيصار إن الكاتب الكبير أنيس منصور كتب فى عموده مواقف بتاريخ 7 اكتوبر 2007: "أذكر أن يحيى عبده رسم غلافا بديعا لمجلة اكتوبر ..وبلغ من جماله أن أمر الرئيس السادات بمنح مكافاة لكل العاملين بالمجلة كما ظهر الغلاف فى كل الكتب الاجنيبة التى صدرت عن حرب اكتوبر"،  سلام على د.يحى عبده الفنان والأستاذ صديقا عزيزا .. وتحية إلى روحه بعمق فنه ..أسكنه الله فسيح جناته مع خالص العزاء لأسرته.

يحيى عبده أستاذ الجرافيك العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة مصر الرئيس السادات

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