"تنمية الصعيد": حياة كريمة تنفذ 8100 مشروع بـ 180 مليار جنيه |فيديو

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، إن مشهد الصعيد قبل عام 2014 كان شيء والان شيء آخر تماما ،مؤكدا أن الرئيس يؤكد علي تعويض المواطن الصعيدي ومحافظات الصعيد عن ما استنقص من حقة خلال السنوات السابقة .

وأضاف شريف صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " تن " ، إن الصعيد الأن به مشروعات في مجالات مختلفة تعمل علي تحقيق تنمية المواطن والمشروعات ، مؤكدا أن هذه المشروعات توفر حياه كريمة لمواطنين الصعيد إنجازات الصعيد لم يسبقها أي إنجاز من قبل .

وأوضح شريف صالح ، إن جميع المواطنين سعداء بهذه المشروعات ، مشيرا إلي أن هذه المشروعات ستنمي قري ونجوع الصعيد ، مؤكدا أن الدولة قامت بعمل مشروعات في الصعيد ومنها البنية التحتية والثاني بناء المواطن الصعيد وحياه كريمة تنفذ 8100 مشروع بتكلفة 180 مليار من مستهدف 270 مليار .