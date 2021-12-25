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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

محاور وطرق الصعيد الجديدة جاذبة للاستثمارات.. وطفرة في مجال النقل لأهالينا بالجنوب

صدى البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر اليوم السبت، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس" حيث شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم في الافتتاحات.
 

شملت الافتتاحات في محافظة المنيا افتتاح محور سمالوط على نهر النيل، بطول 24 كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها عدد 30 كوبري كود 09، 24 / 17 نفق وبربخ لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بإجمالي تكلفة مليار 875 مليون جنيه.
 



محاور الصعيد تساهم في حركة التنمية المستدامة 

 

وقال الدكتور حسن مهدي استاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ان الطرق التي افتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تربط بين شرق وغرب النيل وبالتالي تساهم في سهولة حركة المواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة بصعيد مصر. 
 

واضاف الدكتور حسن مهدي لصدى البلد،  أن هذه المشروعات تساهم في وجود ظهير تنموي يمكن من خلال إنشاء مدن سكنية ومجمعات صناعية على جانبي الطرق وستسهم في جذب الاستثمارات من داخل وخارج مصر وبالتالي توفير فرص عمل لأهالي الصعيد وتقليل نسب البطالة وجعلها محافظات جاذبة للسكان .
 

طرق جديدة في الصعيد لاستصلاح الأراضي الزراعية 

 

وتابع أن المحاور التي افتتاح الرئيس في محافظات الصعيد تساهم في دعم مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح عدد كبير من الأراضي الزراعية على جانبيها لأهالي هذه المحافظات مما يساهم في انتشار المواطنين على الظهير الصحراوي لهذه لطرق مما يساعد في تقليل نسب الكثافة السكانية على ضفاف النيل 

 


طفرة كبيرة فى مجال النقل

 

كما شهد رئيس الجمهورية افتتاح الطريق الصحراوي الغربي امتداد القاهرة – المنيا بمسافة 230 كم متر، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة حتى المنيا، حيث شملت الاعمال، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و 16 نفقا.
 

 
محور الشهيد باسم فكري 

 

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، بإفتتاح محور الشهيد باسم فكرى بـ قنا ، ضمن مجموعة محاور جرى افتتاحها ، اليوم السبت ، لينضم لقائمة المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى مجال الطرق و النقل، خلال السنوات الأخيرة، والتى أحدثت طفرة كبيرة فى مجال النقل و ساهمت فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة ، بجانب مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد.

 

محور الشهيد باسم فكرى الذى بدأ العمل به فى 12 أبريل 2018  ، يربط بين شرق محافظة قنا وغربها ، وتحديداً فى المنطقة الواقعة بين مركزى قوص و نقاده ، لينهى عصر العبارات المتهالكة التى كان يستخدمها أهالى المركزين للتنقل فيما بينهما ، والتى كانت تتسبب فى الكثير من المخاطر و الأضرار للركاب، فضلاً عن انقطاع الحركة بين المدينتين مع حلول المساء لتوقف العبارات النيلية عن العمل.
 

68 وحدة صناعية بالمنيا 

 

كما شملت الافتتاحات في محافظة المنيا افتتاح مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهره شرق النيل، على مساحة 19 فدانا حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 مترا مربعا بينما الوحدات الكبيرة 790 مترا مربعا، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.


 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، قرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا إحدي محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.
 
وخلال الجولة تفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، الذي يخدم ٥٥ ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي - مكتب الشهر العقاري –   مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعي – احوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد ) بإلاضافة إلي استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة ٤٢٠ م ٢، ويتكون من ثلاثة طوابق  بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنيه. 


 وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر  النيل.

التنمية المستدامة محافظة قنا الدكتور حسن مهدي محور سمالوط محور سمالوط على نهر النيل محافظات الصعيد

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