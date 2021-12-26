الشناوي: لا أخشى الجماهير وإصاباتي ليست نفسية .. ولا أشغل تفكيري بالسحر

رد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز على الأنباء التي ترددت حول هروبه من مباراة السنغال في تصفيات أمم إفريقيا 2015.

وقال أحمد الشناوي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لعبت مصابا أمام السنغال في تصفيات أمم إفريقيا 2015، وكنت حاصلا على حقنة كورتيزون، وخضت مباريات مع المصري أمام جماهير بورسعيد المنافس وقتها كان يشعر بأنه سيخسر المباراة بسبب هذا الجمهور ولعبت مع الزمالك في الجزائر وفي جنوب إفريقيا بشكل طبيعي ولا أهرب من تلك المباريات، أتعامل معها بشكل طبيعي"



أضاف: "لا أؤمن بفكرة وجود سحر يؤثر على أدائي أو يزيد إصاباتي لا أركز في مثل تلك التفاصيل أحافظ على تركيزي في المباريات أهم"



وختم حديثه قائلا: "في نادي الزمالك تحديدا بعد مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 شخص داخل نادي الزمالك قال لي إن هناك سحر خاص ضدي وتم الانتهاء منه ولكني لا أشغل تفكيري بمثل تلك الأمور"



من جانبه قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق إن شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز الحالي قال له منذ فترة إنه كان على علم بأن أحد الحارس قام بسحر ضده، لذلك هناك حراس تؤمن بمثل تلك الأمور.