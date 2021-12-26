أستاذ هندسة طرق : الحوادث قلت بنسبة 40 % نتيجة لمشروعات النقل | فيديو

قال الدكتور حسن المهدي ، أستاذ هندسة طرق بجامعة عين شمس : إن المحور يمثل عملا متكاملا من أعمال صناعية وطريق وخدمات صناعية على جانبي المحور ، لافتا إلى أن شبكات الطرق تمثل داعما رئيسيا لمشروعات التنمية المستدامة وبدونها لا توجد تنمية .

وأوضح الدكتور حسن المهدي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الدولة اهتمت خلال تحقيقها للتنمية في الصعيد بتدشين شبكة طرق قوية على النيل ، معلقا " محاور نهر النيل دعمت مشروعات التنمية بكافة أشكالها " .

وتابع الدكتور حسن المهدي أن الدولة أخذت على عاتقها منذ عام 2014 الاهتمام بقطاع النقل باعتباره داعما لمشروعات التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة ، لافتا إلى أن هناك دراسات للنقل تسمح بعمل توسعات حالية لا تقدر الدولة على تكلفتها في المستقبل .

ونوه أن جهاز التعبئة والإحصاء يؤكد أن نسبة الحوادث على الطرق قلت بنسبة تتراوح ما بين 25 % وحتى 40 % وهو ما يأتي من فراغ بل من خلال العمل الجاد في إنشاء المحاور ذات السلامة ، وتعميم منظومة النقل الذكي على الطرق مما يحقق انضباط مروري ينعكس بالإيجاب على معدلات الحوادث .