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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي عن مباراة الزمالك وغزل المحلة: بن شرقي عاد من جديد

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

علق الناقد الرياضي حمدي الحُسيني، حول مباراة أمس، بين الزمالك وغزل المحلة، قائلاً: "الزمالك عمل مباراة حلوة امبارح، وكان هناك اصرار كبير من اللاعبين انهم يكسبوا علشان يتصدرون الدوري ولو مؤقتاً، لحد ما النادي الأهلي يلعب مع فيوتشر".

وأضاف حمدي الحُسيني خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن لاعبى الزمالك أمس استغلوا كل الفرص التي أُتيحت لهم، أفضل من لاعبى غزل المحلة، معقباً: "امبارح كان فيه توفيق كبير لـ لاعبى الزمالك".

وتابع الناقد الرياضي: "أشرف بن شرقي عاد للتألق من جديد وأحرز هدفين .. في كأس العرب مكنش في أفضل مستوياته .. وده اللي خلاله بعيداً عن قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية".

وواصل حمدي الحُسيني قائلاً: "ومصطفى فتحي أحرز هدف أيضاً، ومحمد أوناجم أحرز هدفا .. الحقيقة الزمالك قدم أمس مباراة مُقنعة جداً .. وممكن تكون بداية أنه يرجع ينافس على اللقب الذي يحمله حتى الآن .. واللاعيبة هتاخد ثقة كبيرة".

بن شرقي الزمالك غزل المحلة مباراة الزمالك وغزل المحلة برنامج صباح البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى النادي الأهلي فيوتشر

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