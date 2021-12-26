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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد 2021.. تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بالزقازيق بتكلفة 28 مليون جنيه

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  بالجهود والأنشطة المبذولة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعه حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها ، وتنفيذ حملات إزاله للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والمرور على المحال التجارية والمقاهي،  ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا ، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

أكد المحافظ أنه قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه تم تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بشوارع الحي وإنشاء كورنيش علي بحر مويس بطول 37.5 على البر الأيمن بكفر الزقازيق بحرى ، وممشي بحر مويس أمام المحافظة ، وتجميل شوارع الحي ورفع كفاءة مبنى المحافظة ومبنى الحملة الميكانيكية وحنفيات إطفاء الحريق بالشوارع ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /  2021 بتكلفة 16 مليون و 300 ألف جنيه.

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ولرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتحرير( 689 ) محضرا، كما تم شن 600 حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق ورفع 1000 حاله إشغال ، كما تم ترخيص ( 1201 ) إعلان وتحرير 397 محضر وإزالة 360 إعلان مخالف.

 

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بمراجعة تراخيص المحال والكافيتريات والمخابز بنطاق الحي وتم التفتيش علي 84 مخبز بلدي و167 مقهي ومطعم و17 مخبز أفرنجي بدون ترخيص و17 ورشه و81 مركز للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق برصف الشوارع والطرق الداخلية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 م وتم رصف قسم الجامع ومنطقه الإشارة وقسم حسن صالح ، كما تم رد الشئ لأصله بشوارع قسم الإشارة والمساكن وتركيب بلاط إنترلوك لشوارع الصيادين وشارع حسن صالح وشارع صقر.

 

كما تقوم رئاسة حي ثان الزقازيق بشن حملات نظافة وتجميل يوميه على مدار اليوم بواقع 16 ألف و690 نقله قمامه سنوياً بإجمالي 83 ألف و950 طن قمامه بمعدل 230 طن يومياً.

 

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2020  /2021 م والتي شملت رصف بعض شوارع الحى ( حى الزهور / الحسينيه ) وتجميل ورفع كفاءة كوبرى المشاة العلوى بأبو خليل وتطوير ورفع كفاءة كوبرى الممر بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و570 الف جنيه.

 

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بشن حملات إزاله إشغالات وتم تحرير محاضر يومية بعدد 6900 محضر ، كما تم إزاله الاعلانات غير المرخصة فتم مراجعه  766 إعلان مرخص و 143 اعلان غير مرخص  ، فضلاً عن تحرير 185 قرار إدارى لمنشأت بدون ترخيص،  كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية فتم غلق عدد 31 مركز دروس خصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

 

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملات نظافه يوميه بواقع 4 ورديات ورفع  180 طن  مخلفات صلبة يوميه وقمامة بما يوازى 70 ألف طن قمامة خلال العام ، كما يتم تنفيذ أعمال التجميل يومياً وغسيل التلتوار والأرصفة وقص الأشجار حول الكنائس وترميم ودهانات البلدورات حول المدارس ودهان ونظافة الجدران الموجودة بشوارع الحي ورفع الملصقات الورقية والإعلانات من على الحوائط.

الشرقية تحرير مخالفة حملة محافظ الشرقية المواطنين المراكز تعديات الأراضى الزراعية

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