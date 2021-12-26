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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض فني لـ رهيل كمال يجسد الحياة التراثية في مصر

رهيل كمال
رهيل كمال

يستعد المصور والفنان التشكيلي رهيل كمال، لإقامة معرضه الفني الجديد، بأحد الجاليرهات الفنية في الزمالك، لمجموعة من أعماله الفنية، التي رصدها خلال رحلته مع التصوير، والتي تجسد الحياة التراثية في مصر.

ويقدم الفنان خلال معرضه الجديد ما يقرب من 60 لوحة فنية، التقطها بعدسته، من جميع المحافظات المصرية المختلفة، تتنوع بين لوحات لمناطق أثرية، ومناطق تراثية، إلى جانب لوحات طبيعية مثل: "النيل، والغروب"، وغيرها.

ويقول الفنان إنه يوثق من خلال تلك الأعمال لجمال الطبيعة الساحرة في أم الدنيا، وما تتمتع به مناطق جذابة للسياحة، فضلًا عن المناطق التراثية، والأثرية التي لا توجد في مكان آخر في العالم.

ويضيف أن هذه اللوحات لمسيرة امتدت أكثر من 10 سنوات، جاب خلالها مصر من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، لافتًا إلى أنه من أبرز الأعمال التي ستعرض لوحات لحصاد البلح في الوادي الجديد، وعمل الفلاحين في أراضيهم، إلى جانب أعمال أخرى للمناطق التراثية، والأثرية في مصر.

المصور والفنان الشتكيلي رهيل كمال معرضه الفني الجديد أحد الجاليرهات الفنية تجسد الحياة التراثية في مصر مجموعة من أعماله الفنية

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