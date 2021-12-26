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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي عن الحاجز الجبلي في توشكى: مفيش حاجة تقدر توقفنا عن أي طريق جديد

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحاجز الجبلي الموجود في فرع 4 من توشكى، قائلاً: "مفيش حاجز جبلي يقدر يوقفنا عن أي طريق جديد.. ولو اجتمعت همم الدولة بأجهزتها وإرادة حقيقية".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المشروع القومي توشكى الخير، أن هناك فرقا بين الفكر والتخطيط النظري، وبين الممارسة العملية، قائلاً: "لما بتيجي تحط تصور على التربيزة ده كويس، ولكن اما تيجي تتحرك وتنفذ هتقابل تحديات".

ووجه السيسي سؤاله لـ اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، قائلاً: "هتخلصوه امتى! فـ رد الفار قائلاً: "آخر الشهر الحالي، هنخلص كل أعمال النسق اللي فيه، وهناخد شهر تاني علشان أعمال الردم، يعني أول شهر 2 هننتهي من الحائط حتى الأسفلت، وبدأنا بالفعل ننفذ أعمال طبقات الأسفلت وعملنا 4 كيلو من إجمالي 17 كيلو".

وتابع الرئيس السيسي: "هل التحديات توقفك ولا تتجاوزها! لازم تتجاوزها طبعاً، التحدي موجود عشان نكسره ونتجاوزه، ومنقولش ده حائط 9 كيلو ومش هنقدر، لاء، ده لو 90 كيلو هنهدمه".

السيسي الحاجز الجبلي توشكى المشروع القومي توشكى الخير اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية

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