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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يشارك خططه لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة

بوتين
بوتين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القليل من المعلومات حول حياته الشخصية، وكشف من يختار هدايا ليلة رأس السنة لأحفاده.
 

وكشف بوتين عن خططه في ليلة رأس السنة المقبلة، حيث شارك هذه المعلومات خلال مقابلة حديثة على قناة Rossiya-1 التلفزيونية.
 

وفي المقابلة، أوضح بوتين أنه سيقضي ليلة رأس السنة الجديدة مع أسرته، مازحًا أنه سيشاهد نفسه وهو يلقي الخطاب التلفزيوني السنوي التقليدي خلال اللحظات الأخيرة من العام المنتهية ولايته.

في وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيقضي ليلة رأس السنة القادمة مع أسرته وأصدقائه، على الرغم من أن بيسكوف أشار إلى أن رئيس الدولة الروسي نادرًا ما يقضي الأيام الأولى من شهر يناير “كعطلة رأس السنة الجديدة” بسبب مقدار الأعمال الورقية التي يتعين عليه التعامل معها كجزء من واجباته الرئاسية.

وشارك بوتين أيضًا بعض المعلومات حول حياته الشخصية من خلال الكشف عن أنه اختار هدايا ليلة رأس السنة لأحفاده بنفسه.

ولقد لاحظ أنه لا يذهب للتسوق بنفسه، لكنه أشار إلى أنه في الوقت الحاضر، يمكن للمرء أن يختار الهدايا "من خلال وسائل أخرى" وهذا بالضبط ما يفعله.

ليلة رأس السنة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ليلة رأس السنة الجديدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دميتري بيسكوف

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