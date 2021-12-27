مدرب فيوتشر: فريقنا وُلد كبيرًا.. وسنكون في مكان أفضل بعدالتوقف

أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز أمام الأهلي رغم خروج المباراة بنتيجة التعادل بين الفريقين.

وقال عبد الكريم في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1:" كنا نستطيع الفوز على الأهلي في نهاية المباراة، لابد أن نبنى على هذه النتيجة في المباريات المقبلة"

.وأضاف:" درسنا فريق الأهلي جيدا وواجهناه من وسط الملعب منذ بداية اللقاء، وكنا نلعب أمام بطل افريقيا".وتابع:"فيوتشر سيكون في المستقبل لانه اتولد فريق كبير وليس فريق صاعد، وبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية سنرى فيوتشر في الدور الثاني في مكان أفضل".

واستطرد:" لعبنا على الهجمة المرتدة وقدرنا نستغل مهارات أحمد عاطف وفاروق وناصر ماهر، وأغلقنا كافة مفاتيح لعب النادي الأهلي الشحات ومعلول وتاو".

ومن جانبه قال ناصر ماهر لاعب فيوتشر، إن البداية كانت غير موفقة أمام الأهلي، والتعادل نتيجة ايجابية بالنسبة لفريقه بعد مباراة قوية أمام فريق بحجم الأهلي.

وأكمل:" نلعب دائما أمام جميع الفرق بهدف واحد وهو الفوز، واستطعنا المحافظة على التعادل أمام فريق بحجم الأهلي".

وأتم تصريحاته:" نملك جهاز فني ولاعبين على أعلى مستوى ونستحق مركز افضل من ذلك وطموحنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي".