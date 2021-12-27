عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فيوتشر: فريقنا وُلد كبيرًا.. وسنكون في مكان أفضل بعدالتوقف

الاهلي وفيوتشر
الاهلي وفيوتشر

أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي  فيوتشر، أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز أمام الأهلي رغم خروج المباراة بنتيجة التعادل بين الفريقين.

وقال عبد الكريم في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1:" كنا نستطيع الفوز على الأهلي في نهاية المباراة، لابد أن نبنى على هذه النتيجة في المباريات المقبلة"

.وأضاف:" درسنا فريق الأهلي جيدا وواجهناه من وسط الملعب منذ بداية اللقاء، وكنا نلعب أمام بطل افريقيا".وتابع:"فيوتشر سيكون في المستقبل لانه اتولد فريق كبير وليس فريق صاعد، وبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية سنرى فيوتشر في الدور الثاني في مكان أفضل".

واستطرد:" لعبنا على الهجمة المرتدة وقدرنا نستغل مهارات أحمد عاطف وفاروق وناصر ماهر، وأغلقنا كافة مفاتيح لعب النادي الأهلي الشحات ومعلول وتاو".

ومن جانبه قال ناصر ماهر لاعب فيوتشر، إن البداية كانت غير موفقة أمام الأهلي، والتعادل نتيجة ايجابية بالنسبة لفريقه بعد مباراة قوية أمام فريق بحجم الأهلي.

وأكمل:" نلعب دائما أمام جميع الفرق بهدف واحد وهو الفوز، واستطعنا المحافظة على التعادل أمام فريق بحجم الأهلي".

وأتم تصريحاته:" نملك جهاز فني ولاعبين على أعلى مستوى ونستحق مركز افضل من ذلك وطموحنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي".

محمد عبدالكريم نادى فيوتشر الأهلى بطل أفريقيا وناصر ماهر

ترشيحاتنا

"أخدين مننا موقف وخايفين اللاعيبة تعضهم".. إبراهيم حسن يعلق على عدم ضم "كيروش" لاعبي الاتحاد.. فيديو

قرار صادم من الرئيس الصومالي ضد رئيس وزرائه روبل

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

إبراهيم حسن يكشف موقف الاتحاد بخصوص ضم شبانة من الزمالك وإعادة عبدالسلام.. فيديو

اخطب لبنتك.. أستاذ في جامعة الأزهر : البحث عن عريس غرض نبيل ..فيديو

أبو مسلم: على كهربا البحث عن فرصة خارج الأهلي أو بذل جهد أكبر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

بالبخور.. ميدو يسخر من نفسه بعد توقعه تعادل الأهلي وفيوتشر| فيديو

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ