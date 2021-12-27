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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يواصل الهجوم على نجم الأهلي: لو في جيلنا مش هيلعب.. فيديو

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن حسين الشحات لاعب الأهلي لم يُقدم الإضافة للفريق وأن مستواه متراجع خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" حسين الشحات لم يُقدم الإضافة مع النادي الأهلي".

واضاف:" حسين الشحات لو موجود ايامنا مكنش هينضم للنادي الأهلي فى فارق كبير إمكانيات ومهارات وكل شئ ".

وكتب ابراهيم سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “ حسين الشحات وصل لمرحلة اللعب العشوائي مش ممكن يكون ده مستواه في الاهلي”.


وانتهت أحداث مباراة الأهلي و فيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم  ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

ترتيب الدوري

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 19 نقطة بينما تواجد فيوتشر في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.

إبراهيم سعيد حسين الشحات الأهلى مباراة الأهلي و فيوتشر الدوري المصري

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