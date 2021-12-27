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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية يُطلق أول خط ساخن بالنقابات لحل مشاكل المعاشات والعلاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إطلاق الاتحاد لأول "كول سنتر" بالنقابات المهنية، عبر الخط الساخن رقم: 15603، لخدمة أعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، وسرعة التواصل لحل أى عقبات قد تواجههم والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمعاشات، والاجراءات اللازمة لصرفه للأطباء المُستحقين، ومشروع العلاج، والإعانات، فضلا عن إتاحة إمكانية التقدم باقتراحات وشكاوى.

 

وأوضح عبد الهادى، أن الكول سنتر قد تلقى منذ إطلاقه تجريبيا فى 14 ديسمبر الجارى، نحو 1000 اتصال، بمعدل 155 مكالمة يوميا، لافتا إلى أن الأربعاء 22 ديسمبر سجل أعلى معدلات فى الاتصالات منذ بداية عمل الخط الساخن بواقع 180 اتصال، مشيرا إلى أن الاستفسار عن كيفية الاشتراك فى مشروع العلاج وتجديده، وتوصيل بطاقات العضوية إلى المنازل، وكيفية الحصول على الموافقات الطبية وخطابات التحويل أكثر الاستفسارات تكرارا.  

وأشار الأمين العام، إلى أن الاتحاد يعد خلال الفترة الجارية إلى إضافة خدمات جديدة للكول سنتر، من بينها: الحصول على الموافقات الطبية، واستعلام مُقدمين الخدمة الطبية عن مطالباتهم، بالإضافة إلى العمل على ربط النقابات الأربعة بالخط الساخن، لإتاحة الفرصة لكل عضو بالتواصل مع نقابته، لافتا إلى استمرار العمل بالخط الساخن لمدة 3 أشهر تجريبيا، ثم إطلاقه رسميا.

 

وأضاف أن مشروع "الكول سنتر" بدأ الاتحاد العمل عليه منذ عام 2016، حيث تطلب إطلاقه تغيير البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالاتحاد لتهالكها، واستبدالها بشبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المنشآت، والتى تتيح كفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات، بالإضافة إلى تعطل اجراءات استيراد بعض الأجهزة بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أنه منذ أربعة أشهر تم تدريب عددا من موظفين الاتحاد على كافة الخدمات وكيفية الرد بطرق محترفة على الأعضاء، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار خطة التحول الرقمى لتقديم الخدمات إلكترونيا للأعضاء.

يُذكر أن "الكول سنتر" باتحاد المهن الطبية، يستقبل الاتصالات من التاسعة صباحا، وحتى 3.30 مساء، من الأحد وحتى الخميس.

المهن الطبية مشروع العلاج جائحة كورونا اتحاد المهن الطبية النقابات المهنية الإجراءات اللازمة الاشتراك فى مشروع العلاج

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