اليوم .. رجال سلة الأهلي يواجه سموحة في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الاثنين، عندما يحل ضيفًا على نظيره فريق سموحة في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة نادي سموحة في الإسكندرية. ويسعى فريق «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

ونجح «رجال سلة الأهلي» في تحقيق الفوز في المباراة الأولى للبطولة على فريق سبورتنج بنتيجة ٧٦-٤٤، ثم واصل عروضه القوية بالفوز في المباراة الثانية على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة ٨٥-٧٩، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة أمام مصر للتأمين بنتيجة 78-68، ثم حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 71-64، قبل أن يفوز على الجزيرة بنتيجة 86-66.