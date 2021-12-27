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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لأعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في بيلا بكفر الشيخ.. صور

حملة مكبرة للنظافة
حملة مكبرة للنظافة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور اليوم الإثنين، أعمال النظافة والتجميل وصيانة أعمدة الإنارة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل والإنارة.

 

ونفذ مجلس ومدينة بيلا، حملة للنظافة بشوارع وأحياء المدينة وتقليم وتهذيب الأشجار في مداخل المدينة، كما تم رفع مخلفات تقليم الأشجار تجنبا لحدوث أي تكدس مروري بإشراف محمد أمير ضبعون نائب رئيس المدينة، وذلك بعد رفع نقاط تجمع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

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وواصلت الوحدة المحلية لمدينة بيلا، صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الخلايا المغذية لها وصيانة الأعطال بالشوارع والأحياء منها حي نافع والثورة 2 وشارع المستشفي ومسجد التقوى والبرديسي وميدان البوسطة وعزبة البياض، كما استهدفت الأعمال المرور الليلي على كافة الشوارع للتأكيد على إنارتها.

 

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن الوحدة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، بجانب رفع كفاءة منظومة النظافة في المدينة والقري خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

 

ومن ناحية أخرى، كثفت الوحدات القروية ببيلا تحت إشراف رؤساء القري، جهودها في حملات النظافة الدورية وصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح أعطال الكهرباء، باستخدام معدات الوحدات المحلية، ومتابعة أعمال تأهيل وتبطين الترع الواقعة بنطاق كل قرية علي حدة، بجانب  المرور علي الوحدات الصحية والمدارس لمتابعة انتظام العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العملية التعليمية بالمدارس.

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منظومة النظافة امتحانات كفر الشيخ تبطين الترع الكهرباء مراكز دروس خصوصية رفع الإشغالات حملات النظافة

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