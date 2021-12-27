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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يزور قرية غرب سهيل بأسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"| فيديو وصور

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في غرب سهيل

نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جولة في قرية غرب سهيل بمحافظ أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، لمتابع تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.

يأتي ذلك خلال زيارة  الرئيس السيسي لمحافظة أسوان، وتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة. 

كما أثنى رئيس الجمهورية على كرم أهل النوبة وحُسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل. 

كما أشار الرئيس إنه جاري العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهات سيادته بعد زيارته لقرية غرب أسوان. 
 
تضمنت جولة الرئيس السيسي بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة، وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل وقابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.


كما حرص الرئيس علي عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، التي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها لسيادته. كما أثنى سيادته على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة وجه الرئيس الدعوة للطفلة (جنى) التي استقبلته في مرسى جزيرة كيكي مع الطفل (ساجد) والتي جلست بجوار الرئيس السيسي لحضور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، الذي يعقد يناير المُقبل في مدينة شرم الشيخ.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرية غرب سهيل حياة كريمة صعيد مصر

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