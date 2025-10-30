أبرز مباريات اليوم الخميس 30-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 30-10-2025 عدد من المباريات من أبرزها مباراة أهلي جدة مع الرياض في الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات الدوري السعودي



ضمك X الفتح – 6:15 مساء – Thmanyah





الأهلي X الرياض – 8.30 مساء – Thmanyah

الخلود X نيوم – 8.30 مساء – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



كالياري X ساسولو – 8.30 مساء

بيزا X لاتسيو – 10.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



البنك الأهلي X الزمالك – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



بيراميدز X التأمين الأثيوبي – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا



أوريهويلا X ليفانتي – 9 مساء

بويرتو دي فيجا X سيلتا فيجو – 9 مساء

جيتشو X ديبورتيفو ألافيس – 10 مساء

أتلتيك ليدا X إسبانيول – 11 مساء

أتلتيكو بالما ديل ريو X ريال بيتيس – 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



الغرافة X الدحيل – 5.30 مساء

السد X الريان – 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



الوحدة X النصر – 4 مساء

عجمان X العين – 6.45 مساء

شباب الأهلي X الشارقة – 6.45 مساء