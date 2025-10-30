أبرز مباريات اليوم الخميس 30-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 30-10-2025 عدد من المباريات من أبرزها مباراة أهلي جدة مع الرياض في الدوري السعودي للمحترفين.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
ضمك X الفتح – 6:15 مساء – Thmanyah
الأهلي X الرياض – 8.30 مساء – Thmanyah
الخلود X نيوم – 8.30 مساء – Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري X ساسولو – 8.30 مساء
بيزا X لاتسيو – 10.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الأهلي X الزمالك – 8 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز X التأمين الأثيوبي – 8 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
أوريهويلا X ليفانتي – 9 مساء
بويرتو دي فيجا X سيلتا فيجو – 9 مساء
جيتشو X ديبورتيفو ألافيس – 10 مساء
أتلتيك ليدا X إسبانيول – 11 مساء
أتلتيكو بالما ديل ريو X ريال بيتيس – 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
الغرافة X الدحيل – 5.30 مساء
السد X الريان – 7.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الوحدة X النصر – 4 مساء
عجمان X العين – 6.45 مساء
شباب الأهلي X الشارقة – 6.45 مساء