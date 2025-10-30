قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 30-10-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الخميس 30-10-2025 عدد من المباريات من أبرزها مباراة أهلي جدة مع الرياض في الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


ضمك X الفتح – 6:15 مساء – Thmanyah



الأهلي X الرياض – 8.30 مساء – Thmanyah

الخلود X نيوم – 8.30 مساء – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري X ساسولو – 8.30 مساء

بيزا X لاتسيو – 10.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي X الزمالك – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز X التأمين الأثيوبي – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أوريهويلا X ليفانتي – 9 مساء

بويرتو دي فيجا X سيلتا فيجو – 9 مساء

جيتشو X ديبورتيفو ألافيس – 10 مساء

أتلتيك ليدا X إسبانيول – 11 مساء

أتلتيكو بالما ديل ريو X ريال بيتيس – 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الغرافة X الدحيل – 5.30 مساء

السد X الريان – 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الوحدة X النصر – 4 مساء

عجمان X العين – 6.45 مساء

شباب الأهلي X الشارقة – 6.45 مساء

