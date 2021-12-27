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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتفقد السوق السياحي ويستمع لأصحاب الحرف بغرب سهيل |فيديو وصور

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في غرب سهيل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بجولة اليوم بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة. 

 

كما أثنى الرئيس السيسي على كرم أهل النوبة وحُسن ضيافتهم، وأشار سيادته أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.

 

 كما أشار رئيس الجمهورية إلى إنه جاري العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهاته بعد زيارته لقرية غرب أسوان. 
 
تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، وأستقبل أهل غرب سهيل ،الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة

 

 وتفقد الرئيس السيسي السوق التجاري بقرية غرب سهيل حيث قابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.


كما حرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول سيادته وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها لسيادته، كما أثنى سيادته على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة وجه الرئيس السيسي الدعوة للطفلة (جنى) التي استقبلت سيادته في مرسى جزيرة كيكي مع الطفل (ساجد) والتي جلست بجوار سيادته لحضور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم،والذي يعقد يناير المُقبل في مدينة شرم الشيخ.

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