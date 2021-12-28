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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"قلاع تنموية".. السيسي يشهد فيلماً تسجيلياً لجهود مصنع كيما للأسمدة بأسوان

مصنع كيما للأسمدة
مصنع كيما للأسمدة بأسوان

شهد الرئيس السيسي فيلماً تسجيلياً بعنوان "قلاع تنموية" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، لأهم المشروعات القومية في صعيد مصر، والجهود الصناعية لخدمة ثورة مصر الزراعية بمزيد من القلاع التنموية، ومنها بمصنع كيما للأسمدة بأسوان.

11.6 مليار جنيه.. وزير قطاع الأعمال يكشف تكلفة مشروع كيما

يوفر 3700 فرصة عمل.. 9 معلومات لا تعرفها عن مصنع كيما 2 بأسوان

مشروع مصنع كيما 2 

وفي 9 معلومات، نستعرض أحد أبرز المشروعات التنموية العملاقة التى تقام على أرض محافظة أسوان، والمتمثل في مشروع مصنع كيما 2 والذي سيحقق طفرة كبيرة في أسواق الأسمدة. 

1 - يقام المشروع على مساحة 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في صعيد مصر. 

2 - تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 12 مليار جنيه، بما يعادل 738 مليونا و500 ألف دولار، وفقاً لأسعار الصرف في حينه.  

3 - الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تبلغ 1200 طن / يوم من الأمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طنا / يوم من اليوريا المحببة، وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon.

4- ينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طنا من خام اليوريا يوميًا، يصدر 45% منها للأسواق الخارجية، بجانب 55% للأسواق المحلية.

5- كما يهدف المشروع إلى إنتاج 1220 طنا من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يوميًا بمصنع كيما الجديد بإجمالي 570 ألف طن/ سنويًا و300 طن أمونيا توجه إلى المصنع القديم لإنتاج 120 ألف طن/ سنويًا من نترات الأمونيا منخفض وعالي الكثافة، و100 ألف طن/ سنويًا من سماد نترات النشادر الأزوتي.

6 - يساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية، وتطبيق جميع الاشتراطات البيئية باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للحفاظ على البيئة.      

7- يقوم حالياً بالتصدير لقرابة الـ20 دولة حول العالم ما بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث وفر المصنع الجديد نحو ألفين فرص عمل دائمة وأكثر من 5 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاءات، كما يساهم بشكل رئيسى من خلال توريد 51% من إنتاج مصانع " كيما" لوزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي تحديداً. 

8- يحقق مصنع كيما 2 نقلة غير مسبوقة فى صناعة الكيماويات بمصر لتساهم بدورها فى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية عديدة تعود بالخير والوصول للتنمية الشاملة.

9- ويهدف المشروع أيضاً إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه، ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، وتحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج، والتوافق مع الاشتراطات البيئية، وتنمية الصعيد، وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.

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