رسميا.. الأهلي القطري يضم يزن النعيمات نجم منتخب الأردن

أعلن النادي الأهلي القطري اليوم الثلاثاء، ضم اللاعب يزن النعيمات، مهاجم فريق سحاب ومنتخب الأردن.

وكتب الحساب الرسمي للنادي القطري عبر “تويتر”: "الأهلي يتعاقد مع مهاجم منتخب النشامى يزن النعيمات".

وسيحصل النعيمات على "700" ألف دولار، فيما سيحصل فريقه السابق سحاب، على 30% منها.

ويعد النجم البالغ من العمر 22 عاما، أحد المواهب الشابة القادمة بقوة في الكرة الأردنية، وهو الذي قاد المنتخب الرديف مؤخرا لتحقيق لقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، إضافة إلى حصده جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحصل النعيمات على جائزة الحذاء البرونزي في بطولة كأس العرب الأخيرة، بعد أن سجل 3 أهداف في البطولة، بواقع هدفين في مرمى المنتخب الفلسطيني، وهدف في مرمى منتخب مصر بالدور ربع النهائي.

وساهم النعيمات في ثبات فريقه سحاب في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعد أن سجل 13 هدفا في منافسات الدوري، محتلا المركز الثاني في صراع الهدافين خلف مهاجم السلط المحترف الكاميروني رونالد وانجا.