المقاولون العرب: عماد النحاس أصر على الرحيل وطلعت يوسف ومختار مرشحان لخلافته..فيديو

قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب إن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم هو من أصر على الرحيل واضطرت الإدارة في النهاية للرضوخ إلى رغبته.

وأشار محسن صلاح فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" إلى أن عماد النحاس طلب الرحيل أكثر من مرة في الموسم الماضي، وتجدد الطلب الآن فقررنا قبوله".

وأضاف صلاح :"نحترم عماد النحاس لأنه اختار الوقت المناسب للرحيل خلال فترة توقف النشاط، أمامنا أكثر من شهر قبل العودة من جديد للمباريات".

وكشف رئيس المقاولون عن المرشحين لخلافة النحاس قائلاً :"في الوقت الحالي لدينا مرشحان فقط، وهما طلعت يوسف ومختار مختار، والإعلان في غضون 48 ساعة".