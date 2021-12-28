حبس المتهم باقتحام مستشفى التأمين الصحي في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على المتهم باقتحام الاستقبال في مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتحطيم محتوياته وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، مقطع فيديو يتضمن قيام بلطجى باقتحام مستشفى بشبرا الخيمة وإثارة فزع كافة المتواجدين به.



تلقى اللواء غالب مصطفى مديرية أمن القليوبية، إخطارًا يفيد باقتحام " مسجل" أحد المستشفيات بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه.



وكشف مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة بالمستشفى، لحظة محاولة أحد الأشخاص فتح باب المستشفى بالقوة، واقتحام مكتب الاستقبال ليبدأ في تحطيم كل ما يراه أمامه من أجهزة وكراسي داخل المستشفى وسط حالة من الرعب والفزع داخل المستشفى، وحاول بعض المواطنين ردعه وأثناءه عمّا يفعله إلا أنه واصل تحطيم الأجهزة داخل المستشفى.



وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله جراء فعلته.



وكشف الدكتور رضا الديب مدير التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، حول واقعة تداول مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بالهجوم على مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة إن الأطباء فوجئوا باقتحام شخص مسجل بمستشفى النيل، وعلى الفور قام أمن المستشفى بالتحفيظ عليه ومنعه من الهرب بعد تشاجره مع أحد أعضاء الجمعية أمن المستشفى.



وأضاف الديب أن المتهم لم يقصد السرقة كما تم تداول على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أن المتهم اشتبك مع أحد موظفي الأمن والعاملين في مجال الأمن تطور الخلاف حتى وصل إلى المستشفى.