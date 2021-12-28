عاجل
أخبار التعليم ... "طارق شوقي" يواجه منتقديه في البرلمان بـ 30 تصريحا جريئا نشرة الصحة والمرأة.. موانع إعطاء الأطفال تطعيم الالتهاب السحائي.. ونصائح لحمايتهم من كورونا محافظ كفر الشيخ يتابع حادث غرق مركب سيدنا الحسين فى البحر المتوسط المؤسسات الدينية في عام العبور نحو الجمهورية الجديدة.. تبني استراتيجية موحدة للحد من الطلاق .. العبور بالدعوة إلى الفضاء الإلكتروني .. و"فتوى تريند" صحوة إفتائية لمواجهة فوضى السوشيال موجز السوشيال.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة "ما بحبك" .. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم باقتحام مستشفى التأمين الصحي في شبرا الخيمة

حبس
حبس

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على المتهم باقتحام الاستقبال في مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتحطيم محتوياته وتم تحرير محضر بالواقعة،  وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 


 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، مقطع فيديو يتضمن قيام بلطجى باقتحام مستشفى بشبرا الخيمة وإثارة فزع كافة المتواجدين به.


تلقى اللواء غالب مصطفى مديرية أمن القليوبية، إخطارًا يفيد باقتحام " مسجل" أحد المستشفيات بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه. 


وكشف مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة بالمستشفى، لحظة محاولة أحد الأشخاص فتح باب المستشفى بالقوة، واقتحام مكتب الاستقبال ليبدأ في تحطيم كل ما يراه أمامه من أجهزة وكراسي داخل المستشفى وسط حالة من الرعب والفزع داخل المستشفى، وحاول بعض المواطنين ردعه وأثناءه عمّا يفعله إلا أنه واصل تحطيم الأجهزة داخل المستشفى.


وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله جراء فعلته.


وكشف الدكتور رضا الديب مدير التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، حول واقعة تداول مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بالهجوم على مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة إن الأطباء فوجئوا باقتحام شخص مسجل بمستشفى النيل، وعلى الفور قام أمن المستشفى بالتحفيظ عليه ومنعه من الهرب بعد تشاجره مع أحد أعضاء الجمعية أمن المستشفى. 


وأضاف الديب أن المتهم لم يقصد السرقة كما تم تداول على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أن المتهم اشتبك مع أحد موظفي الأمن والعاملين في مجال الأمن تطور الخلاف حتى وصل إلى المستشفى.

مباحث القليوبية مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة حبس المتهم مواقع التواصل الاجتماعي مديرية امن القليوبية محافظة القليوبية

موضوعات متعلقة

ضبط مستريح في القليوبية استولى على أموال المواطنين مقابل بيع أراض وهمية

تحرير 1650 مخالفة مرورية بحملة فى القليوبية

ضبط 22 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق

جامعة بنها تنظم ندوة "الرياضة الترويحية في مواجهة الآثار السلبية للتكنولوچيا"

غلق 6 مقاهي فى بنها خلال جولة محافظ القليوبية لإزالة الإشغالات

استجابة لشكاوى المواطنين.. نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروع الصرف الصحي بشبين القناطر

رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ..شاهد

ترشيحاتنا

قبل طرحها فى مصر .. تعرف على مواصفات قشقاي الجديدة كليًا 2022

خبير مناعة: علاقة لقاح كورونا بمشاكل القلب مجرد شائعة

أخبار الفن: أحمد السقا يكشف حقيقة انفصاله وتامر حسني يفاجئ منى الشاذلي

الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير دفاع إسرائيل في منزله

الصحة: تسجيل 809 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 28 وفاة

ليستر سيتي يثأر من ليفربول ويهزمه بهدف نظيف في البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض التنين وسيول على هذه المناطق

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

هاني شاكر يعلن قرارا هاما على الهواء| فيديو

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ